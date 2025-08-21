Три автомобиля столкнулись на трассе Казань-Пермь в Кильмезском районе

20 августа на 212 километре автодороги "Казань-Пермь" в Кильмезском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись три транспортных средства:

автомобили "Рено Сандеро" и "Хендай Крета", а также грузовик КАМАЗ.

По предварительной информации, в результате столкновения пострадала женщина, которая была пассажиром в автомобиле "Хендай Крета". Она получила травмы различной степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Точная картина происшествия будет определена по результатам следственных действий и экспертиз.