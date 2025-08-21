Фура сбила лося на кузбасской трассе

На дороге в Кемеровской области произошла авария. Грузовик наехал на лося.

Сегодня, 21 августа, около 01:20 на 151 километре трассы Р-255 "Сибирь" в Юргинском округе произошло авария. 40-летний водитель грузовика марки FAW сбил лося, сообщает Госавтоинспекция Кузбасса.

В результате был причинен материальный ущерб. Мужчина остался невредимым, чего нельзя сказать о животном. Остался ли лось жив, точно неизвестно.

Сейчас правоохранители проводят проверку, выясняются все подробности случившегося.

