В Оренбурге грузовик не уступил дорогу седану

Сегодня, 21 августа, сотрудники ГИБДД Оренбурга разбираются в обстоятельствах аварии, случившейся на улице Тихой. Столкнулись тяжеловоз и «Лада».

По предварительным данным, около полудня автомобиль марки «Фредлайнер» с полуприцепом, поворачивавший налево, столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «Лада Веста».

В результате столкновения пострадали пассажиры легковушки: пожилую женщину-госпитализировали, мужчину доставили в больницу для осмотра.