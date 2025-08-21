В Туле из автобуса на ходу выпала девушка

Девушка выпала из автобуса на дорогу в Туле. Об этом сообщает Telegram-канал Прокуратуры Тульской области.

© Газета.Ru

«Днем 20 августа водитель автобуса, осуществлявшего движение по маршруту № 62, в момент движения по пр. Ленина возле д. 65 допустил падение пассажира через открытую дверь на проезжую часть», — сообщает ведомство.

Отмечается, что пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение.

