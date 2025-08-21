В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадали два человека

Два человека пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области с участием грузовика и четырех легковых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Авария произошла в 18:10 по московскому времени на 1011 километре автодороги М-4 «Дон».

«Водитель грузовика "Камаз" 1979 года рождения, по предварительным данным, выбрал небезопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля марки Opel Astra под управлением водителя 1975 года рождения», — говорится в тексте.

Затем легковую машину отбросило на Kia Cerato под управлением водителя 1968 года рождения, которая, в свою очередь, врезалась в Geely Preface под управлением водителя 2000 года рождения, а он — в Renault Fluence под управлением водителя 1986 года рождения.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Opel Astra 2009 года рождения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.