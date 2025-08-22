Вокалист и гитарист группы Mastodon Брент Хайндс погиб в ДТП на мотоцикле

На 52-м году жизни погиб вокалист и гитарист группы Mastodon Брент Хайндс
20 августа ушел из жизни Уильям Брент Хайндс, одна из важнейших фигур американского "тяжелого" сообщества.
Хайндс, родившийся в 1974 году в Алабаме, в первую очередь известен как экс-гитарист и вокалист Mastodon, выдающегося коллектива, работающего на стыке сладжа и прогрессив-метала.
Группа создана в 2000-м, их альбом Leviathan - одна из вершин жанра. Mastodon - лауреаты премии "Грэмми".
Как пишет Kerrang!, гитарист погиб в ДТП, врезавшись на мотоцикле во внедорожник, не уступивший дорогу на перекрестке. Информация подтверждена в полиции. Также некролог опубликовали бывшие коллеги Брента по группе.
Среди других проектов, с которыми работал артист, - Fiend Without A Face, The Blood Vessels, West End Motel, Four Hour Fogger, The Last of the Blue Eyed Devils.