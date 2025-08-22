Двухлетний ребенок попал под колеса отцовского внедорожника в Туве

Двухлетний мальчик доставлен в Республиканскую больницу Тувы после дорожно-транспортного происшествия - ребенок попал под колеса иномарки, которой управлял его отец.

Инцидент произошел около полудня 20 августа в селе Чаа-Холь. Члены семьи находились рядом с Toyota Highlander, и двухлетний ребенок, когда на него никто не смотрел, забрался под машину.

В это время кроссовер под управлением 33-летнего отца мальчика начал движение и наехал на него одним из задних колес. Услышав крики членов семьи, водитель дал задний ход, чтобы высвободить ребенка.

Пострадавшего экстренно доставили в медучреждение. Сейчас врачи присматривают за ним в травматологическом отделении больницы Кызыла, рассказали в региональном управлении ГИБДД.

По информации ведомства, во время инцидента водитель был трезв. Известно, что за последний год он более 30 раз нарушил правила дорожного движения - превышал скорость, не пользовался ремнями безопасности, говорил, управляя транспортным средством, по телефону.