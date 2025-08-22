Хинштейн выражением «нет слов» описал произошедшее в Курской области ЧП

Четыре человека стали жертвами аварии в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

Авария произошла в Конышевском районе. Микроавтобус «ГАЗель» столкнулся с другим автомобилем.

Жертвами оказались трое мужчин и женщина. «Нет слов, которые смогли бы заглушить боль от этой потери», — написал Хинштейн. Еще два человека получили травмым. Они находятся в больнице и получают всю необходимую помощь, подчеркнул руководитель региона.

Ранее в Бурятии пять человек пострадали в аварии. Там одним из столкнувшихся автомобилей также оказалась «ГАЗель».