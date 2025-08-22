Под Калининградом "Ласточка" столкнулась с микроавтобусом

В поселке Дорожном Гурьевского района водитель микроавтобуса "Мерседес" проскочил на красный сигнал светофора на железнодорожном переезде и столкнулся с движущимся поездом. Один человек погиб.

О происшествии сообщили в пресс-службе УВМД России по Калининградской области. Машинист попытался применить экстренное торможение, но избежать аварии не удалось.

На предоставленных ведомством кадрах видно, что микроавтобус отбросило на обочину. Машина очень сильно искорежена. По предварительным данным, пострадали два человека: один из них погиб на месте, второй получил телесные повреждения.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.