Четыре человека погибли в ДТП в Орловской области

Орловские сотрудники органов внутренних дел выясняют обстоятельства аварии в Кромском районе, в результате которой четыре человека погибли, еще четверо получили травмы.

Как сообщили в УМВД России по Орловской области, авария произошла 22 августа около 9:20 на 402 километре автодороги М-2 "Крым". Столкнулись Lada Vesta и ГАЗель, двигавшиеся навстречу друг другу.

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области устанавливают причины ДТП. Полицейские также занимаются устранением последствий аварии и организацией помощи пострадавшим. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.