Стало известно, кем были трое погибших в смертельной аварии под Орлом

Трое из четырех погибших в ДТП под Орлом являлись сотрудниками регионального управления ФСИН. Об этом заявили в Следственном комитете.

Сообщается, что для установления всех обстоятельств смертельной аварии проводятся неотложные следственные действия.

В пятницу, 22 августа, на дороге М-2 «Крым» в Кромском районе Орловской области произошло ДТП с участием "Весты" и "Газели".

Четыре человека погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Ростовской области авария с участием «Форда» привела к гибели 17-летнего водителя мотоцикла.