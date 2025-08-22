Серьезное ДТП произошло в Кузбассе

Кузбасские правоохранители устанавливают детали автомобильной аварии, в которой скончался человек.

В Яшкинском районе стражи порядка выясняют причины аварии, повлекшей за собой гибель человека.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, трагедия произошла накануне вечером на трассе Кемерово – Яшкино – Тайга.

По предварительным данным, водитель автомобиля Reno Logan, двигаясь с небезопасной скоростью, потерял контроль над управлением, что привело к съезду с проезжей части и последующему перевороту автомобиля.

Уточняется, что на место случившегося была вызвана скорая помощь, однако 66-летний водитель скончался на месте аварии до прибытия бригады медиков.

В настоящее время осуществляется проверка обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.