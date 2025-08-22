В Москве водитель перепутал педали и врезался в здание

В Москве автомобиль врезался в здание. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Водитель перепутал педали и въехал в ЖК на Барвихинской улице», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что разбитая машина стоит возле здания с поврежденным фасадом. На записи также заметно, что после столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части и тротуару.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД мотоциклиста отбросило на проезжающую машину в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист, обгоняя автомобили в пробке, врезается в машину, после чего его отбрасывает в автомобиль, стоящий на соседней полосе. От удара байкер отлетает вместе с транспортом и падает на проезжую часть.

Кроме того, в Москве на Алтуфьевском шоссе Maybach спровоцировала массовое ДТП. После чего виновник ДТП уехал с места аварии на другом автомобиле.

Ранее в Улан-Удэ на видео попало жестко ДТП, в котором пострадали дети.