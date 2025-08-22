Полицейский автозак в Краснодаре раздавил курьера на мопеде

В Краснодаре водитель мопеда погиб под колесами полицейского автозака. Очевидцы рассказали, что он ехал на зеленый сигнал светофора и не успел увернуться от спецтранспорта.

ДТП произошло на пересечении Старокубанской улицы и Селезнева. Курьер «Магнита» на мопеде тронулся на зеленый в сторону Селезнева в тот момент, когда через перекресток ехал полицейский автомобиль.

— Парень на мопеде начал тормозить, его занесло под колеса, и «КамАЗ» полиции проехал ему по голове, — рассказал очевидец. Другой свидетель предположил, что водитель автозака мог не заметить мопед, поэтому не затормозил сразу. После аварии на помощь к мопедисту бросились водители других авто, бригада скорой, которая везла в больницу ребенка, и другие очевидцы. — Медики пытались снять шлем, стали искать чем его разрезать снять, в итоге сняли. <…> Мопедист был еще жив, кашлял кровью, медики надели маску дыхательную, потом стали интубировать и делать массаж сердца, — рассказал свидетель трагедии.

К месту аварии подъехали еще две бригады скорой помощи. После получаса попыток реанимировать пострадавшего медики констатировали смерть, сообщает 360.ru.

Спецтранспорт нередко попадает в ДТП. Так, 9 августа, мусоровоз переехал шедшую по дороге женщину в Санкт-Петербурге.

Водитель большегруза решил сдать назад, не увидев в зеркалах женщину, которая шла в наушниках.