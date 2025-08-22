Два автомобиля столкнулись в Читинском округе

Вечером 21 августа в Читинском округе на 49-м километре федеральной трассы Р-297 «Амур» (участок Чита–Хабаровск) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Honda Fit и Toyota C-HR. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья.

© Zab.ru

В результате аварии двое пассажиров «Хонды» доставлены в медицинское учреждение.

В настоящий момент полиция выясняет причины и детали случившегося.

Напомним, более 20 пьяных водителей поймали полицейские за выходные в регионе. Ранее четыре большегруза и легковой автомобиль столкнулись в Улетовском районе.