В подмосковном поселке два подростка сбили гулявших женщин на квадроцикле

Инцидент произошел в поселке «Бакеево-2», где 13-летний и 7-летний дети управляли квадроциклом. По предварительной информации, они не справились с управлением транспортным средством и совершили наезд на пешеходов, прогуливавшихся по улице.

© Московский Комсомолец

Обе пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и незамедлительно были госпитализированы. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и правоохранительных органов для проведения необходимых мероприятий.

После наезда несовершеннолетние предприняли попытку скрыться с места инцидента, но вскоре были задержаны. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, включая вопрос о том, где и почему несовершеннолетние получили доступ к квадроциклу и находились ли без присмотра взрослых.