Пассажирский поезд протаранил Nissan Pathfinder в Саратовской области

Водитель кроссовера Nissan Pathfinder выехал на железнодорожный переезд. Машинист увидел авто на путях и стал резко тормозить, однако остановить состав было невозможно из-за большой скорости. В итоге поезд снес автомобиль.

Внутри машины находился 39-летний водитель. При ударе он получил травмы, ему потребовалась помощь медиков.

Отмечается, что после ДТП задержек других поездов не было. Состав, протаранивший авто, продолжил путь в 8:39, пишет sarinform.ru.

