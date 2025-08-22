В Подмосковье подросток на квадроцикле наехал на двух женщин

В подмосковном Бакеево 13-летний подросток на квадроцикле наехал на двух женщин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В данный момент пострадавшие находятся в больнице. Их состояние не уточняется.

Согласно информации источника, женщины прогуливались по поселку, когда сзади них появился квадроцикл с несовершеннолетним водителем. Пострадавшие попытались отпрыгнуть с его пути, но подросток тоже решил сменить направление движения — в итоге квадроцикл врезался им в спины.

После этого водитель попытался сбежать с места происшествия, но был задержан полицией. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Помимо этого, момент аварии попал на запись камер наружного наблюдения. На полученных кадрах можно увидеть, как квадроцикл с силой врезается в двух женщин — от полученного удара они отлетели на обочину.

