Lada Granta людьми сорвалась с обрыва в Дагестане

Автомобиль Lada Granta сорвался с обрыва в Дагестане, сообщает Telegram-канал «МВД по Республике Дагестан».

© Газета.Ru

«23 августа 2025 года, примерно в 21:30, на 15 км автодороги «Буцра-Оркачи-Могх», в Хунзахском районе, 39-летний житель Хасавюртовского района, управляя автомобилем «Lada Granta», не справившись с управлением, съехал с дороги на обочину с последующим опрокидыванием в обрыв высотой около 40 метров», — сообщает канал.

Отмечается, что в аварии не выжил пассажир автомобиля. Еще два пассажира доставлены в больницу.

