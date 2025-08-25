На трассе М-4 «Дон» произошла массовая авария

По информации региональной Госавтоинспекции, трагедия случилась в понедельник, 25 августа, в 4:20 утра на 870-м километре федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон». Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Kia не справился с управлением, что привело к выезду на полосу, предназначенную для встречного движения.

На встречной полосе произошло первое столкновение — автомобиль Kia врезался в машину марки Lada. Сразу после этого последовал удар с еще одним автомобилем, Geely, который двигался в том же направлении. Сила столкновений была такова, что два человека, находившиеся в автомобиле Kia, — водитель и пассажир — скончались на месте происшествия.

В аварии также пострадали люди, находившиеся в автомобиле Geely. Водитель и его пассажиры, среди которых были двое несовершеннолетних детей 2016 и 2020 годов рождения, получили травмы. Всего в результате ДТП пострадало пять человек. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.Ранее под Арзамасом в результате ДТП взорвалась цистерна с углекислотой.