Жительница Екатеринбурга выпала из автомобиля на ходу, пытаясь снять видеоролик для соцсетей. Ее подруга, управлявшая машиной, испугалась и въехала в кусты на обочине.

Всё случилось в ночь на 24 августа на 3-м километре дороги Сысерть – Полевской. За рулем KIA была 35-летняя екатеринбурженка, на переднем пассажирском сиденье – ее 33-летняя подруга.

"По предварительным данным, пассажирка во время движения снимала видео. В какой-то момент она решила открыть дверь для съемки рискованного трюка. Не пристегнутая ремнем безопасности, она выпала на дорогу. Испугавшаяся водитель не справилась с управлением, автомобиль съехал на обочину и врезался в кусты. Пассажирка с травмами была доставлена в медучреждение в Екатеринбурге. Водитель не пострадала", – рассказали в областном УГИБДД.

Как выяснилось, у женщины, управлявшей иномаркой, нет водительских прав. На нее составили протокол об административном правонарушении не только за это (часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ), но и за отсутствие полиса ОСАГО (часть 1 статьи 12.37), тонировку, превышающую допустимые нормы (часть 3.1 статьи 12.5), отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения (часть 2 статьи 12.26) и нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью человека (часть 2 статьи 12.24).

Наказание грозит и выпавшей из автомобиля пассажирке – за непристегнутый ремень безопасности (часть 1 статьи 12.29 КоАП РФ).