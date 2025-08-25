В Иране десятки людей пострадали в ДТП с автобусом

В иранской провинции Фарс в результате схода с трассы автобуса пострадали 22 человека. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Глава службы спасения провинции Фарс сообщил о том, что 22 человека пострадали в результате схода с трассы автобуса на подъезде к городу Садра вблизи Шираза», — говорится в материале.

По информации журналистов, спасатели доставили всех пострадавших в больницы города Шираз. Проводится расследование для установления причин случившегося.

14 августа российские туристы попали в ДТП в Египте. По информации посольства, по дороге из Шарм-эш-Шейха автобус врезался в ограждение и упал на бок. После около 30 туристов из РФ распределили по медучреждениям. В посольстве подтвердили, что в результате аварии не удалось спасти одну гражданку России. Всего в автобусе находились 40 россиян.

Там также добавили, что консульский отдел, египетские власти, туроператор «Coral Travel» и страховая компания взаимодействуют и готовы оказать помощь. Как писал Telegram-канал SHOT, инцидент случился по вине водителя, уснувшего за рулем.

Ранее в Турции перевернулся автобус с россиянами.