Водитель Land Rover сбил двух человек на пешеходном переходе в Сочи

Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю распространила видео резонансного ДТП в Сочи. В результате происшествия женщина-пешеход попала в больницу, также пострадали несколько автомобилей.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 августа. На видео видно, как группа пешеходов ожидала зеленого света светофора. В момент, когда люди стали переходить дорогу, направо повернул автомобиль Land Rover. Перед тем, как наехать на людей, машина ускорилась.

Под колесами внедорожника оказались мужчина и 57-летняя женщина. После столкновения автомобиль не остановился, а продолжил движение.

"После водитель Land Rover наехал на стоящий автомобиль Belgee, от удара машину отбросило на припаркованный Kia. Внедорожник продолжил движение и наехал на дерево и металлическое ограждение", - уточнили в пресс-службе.

В результате происшествия женщину доставили в медучреждение. Мужчине помощь не потребовалась. В отношении водителя Land Rover составлены административные материалы.