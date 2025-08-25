В Волгограде 9-летний ребенок попал в ДТП на квадроцикле

Летом на волгоградских дорогах появилось множество мотоциклистов, в том числе и несовершеннолетних.

Чаще всего ДТП с участием мототранспорта под управлением несовершеннолетних водителей происходят из-за грубых нарушений ПДД.

Так, вечером в минувшее воскресенье 9-летний ребенок не справился с управлением квадроциклом «Кайо» и напротив дома № 7 на ул. Поленова наехал на бордюрный камень с последующим опрокидыванием. В результате аварии мальчика доставили в медучреждение. В отношении его родителей будут приняты меры в соответствии с законодательством. Квадроцикл помещен на спецстоянку.

Правоохранители призывают родителей уделять повышенное внимание безопасности несовершеннолетних. Они должны пресекать попытки детей сесть за руль.