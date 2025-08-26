В Волгоградской области при столкновении мотоцикла с опорой ЛЭП погиб ребенок

Трагическое происшествие случилось накануне в Руднянском районе.

В минувший понедельник, 25 августа, в 12.40 мужчина, не имеющий права управления, проезжал в состоянии алкогольного опьянения на мотоцикле ИЖ по ул. Героя Климашкина в с. Матышево. Около дома № 26 он врезался в опору ЛЭП, не справившись с управлением.

Как сообщает ГУ МВД по региону, водитель и пассажирка мотоцикла доставлены в медучрждение в результате ДТП. К сожалению, 7-летний ребенок скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.