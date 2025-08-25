В Москве на "Астон Мартин" разбился известный бизнесмен

В Москве в результате ДТП погиб бизнесмен Сергей Белюскин. Об этом сообщает SHOT.

© Соцсети

Отмечается, что инцидент произошел под Живописным мостов. По предварительным данным, 57-летнему бизнесмену стало плохо с сердцем, когда он ехал по дороге за рулем своего спорткара Aston Martin.

«Со слов очевидцев, водитель некоторое время петлял по дороге, а потом влетел в отбойник. Авария произошла около 21:00. Дверь машины удалось разблокировать. Вызвали скорую, пока медики ехали, пострадавшему на месте делали искусственное дыхание. Прибывшие на место врачи пытались откачать мужчину, но он скончался на месте», — говорится в тексте.

Напомним, что в 2011 году Белюскин сбил мужа писательницы Марии Арбатовой. Мужчина выжил, но перенес три сложных операции.