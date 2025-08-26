Появились кадры с места аварии в Москве, где умер бизнесмен

Появилось видео с места аварии на Живописном мосту в Москве, где умер бизнесмен Сергей Белюскин. Кадры распространил Telegram-канал SHOT.

На видео показан спорткар Aston Martin, врезавшийся в отбойник. Сотрудники ДПС осматривают багажник автомобиля, а рядом с транспортным средством лежит тело, предположительно, мужчины. Движение автомобилей на участке ограничено.

Авария случилась накануне вечером. По информации оперативных служб, 57-летнему Белюскину стало плохо, когда он ехал за рулем машины, в результате чего он потерял управление и врезался в отбойник. После столкновения прохожие смогли разблокировать двери автомобиля, после чего попытались оказать ему первую помощь. Однако прибывшие на место медики констатировали смерть бизнесмена.

Бизнесмен на "Астон Мартин" разбился в Москве

Очевидцы рассказали, что Белюскин перед аварией некоторое время «петлял по дороге». По предварительным данным, у него были проблемы с сердцем.

