Грузовик с детьми опрокинулся в Хакасии

Ребенок стал жертвой ДТП с грузовиком в Аскизском районе Республики Хакасия. Еще двое детей получили травмы.

Авария произошла вечером 25 августа на проселочной дороге в нескольких сотнях метров от села Бирикчуль. Водитель ГАЗ-63 потерял управление, и машина, в кузове которой ехали дети, опрокинулась в кювет.

"Шестилетний мальчик погиб на месте. Десятилетний пассажир получил травму живота, 12-летний - сотрясение головного мозга, закрытую травму головы, ушиб грудной клетки", - рассказали в Госавтоинспекции.

Полиция проводит проверку.

Прокуратура выясняет обстоятельства ЧП и проверяет исполнение в районе законодательства о безопасности дорожного движения, а также работу органов профилактики безнадзорности.