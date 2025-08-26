Водитель сбил двух подростков в Самарской области

Водитель насмерть сбил двух подростков в Самарской области
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Самарской области, при котором водитель сбил насмерть двух подростков на обочине дороги, сообщает СУ СК РФ по региону.
Дело возбуждено следователем СО по городу Новокуйбышевску. Известно, что 25 августа 2025 года 19-летний водитель за рулем автомобиля, проезжая по автодороге "Автомагистраль Центральная", наехал на двух пешеходов 15 и 16 лет, стоявших на обочине. Согласно версии следствия, это произошло из-за того, что водитель не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, не учел дорожные и метеорологические условия.
Оба подростка скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.