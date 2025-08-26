В Орске 18-летний студент на питбайке впал в кому после столкновения с деревом

Серьезная авария случился в ночь на 24 августа на улице Богдана Хмельницкого. О происшествии рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

© ProOren

По данным ведомства, молодой человек, управлявший питбайком «Джамбо Прогаси», двигался со стороны переулка Машиностроителей в сторону улицы Широкой, но не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате аварии юноша получил тяжелую черепно-мозговую травму и был доставлен в городскую больницу Орска в состоянии комы. Известно также, что он не имел водительских прав.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, а мотоцикл отправлен на спецстоянку.