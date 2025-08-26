В Пензе водитель Lada Granta сбил ребенка

Пенза, 26 августа – PenzaNews. Девочка 2013 года рождения госпитализирована после наезда на нее автомобиля «Lada Granta» в Октябрьском районе Пензы.

Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на проспекте Строителей вечером 25 августа.