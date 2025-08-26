Женщина и четверо детей пострадали в ДТП с грузовиком под Иркутском

Дорожная авария с участием двух легковушек и грузовика произошла в Аларском районе Приангарья. Пять человек госпитализированы с травмами.

Во вторник утром на 1702 километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" автомобиль Infiniti выехал на встречную полосу. Уходя от лобового столкновения, водитель другой машины - Peugeot - потерял управление, и иномарка ударилась о встречный грузовик Scania.

Женщина-пассажир легковой иномарки и четверо детей в возрасте от двух до 11 лет доставлены в медучреждение, сообщили в главке МВД по Иркутской области.

Полиция проводит проверку в связи с ДТП. Прокуратура поставила ее на контроль.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.