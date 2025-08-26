Люксовая яхта застряла под мостом в Подмосковье

В подмосковном Долгопрудном дорогая яхта застряла под мостом. Об этом сообщает Telegram-канал «112», публикуя соответствующее видео.

© соцсети

На кадрах видно, что под эстакадой стоит грузовик, в прицепе которого закреплена большая яхта. Предполагается, что перевозчик не рассчитал габариты судна и оно застряло под мостом.

© соцсети

В конце июня на трассе М-7 «Волга» в Петушинском районе Владимирской области автомобиль «ГАЗ» въехал в опору надземного пешеходного перехода, после чего тот обрушился. Грузовик перегородил единственный путь к деревне Вогульцы Фаленского района. В деревне живут около 30 человек. По словам местных жителей, администрация обещает ремонт только в 2026 году.

До этого сообщалось, что троллейбус с пассажирами завис над провалом асфальта в Казани. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В момент обвала грунта в салоне находились пассажиры.

Ранее в Ульяновской области фура врезалась в поезд.