В Пономаревском районе легковушка слетела в кювет

Авария произошла неподалеку от села Дюсметьево, о чем рассказали в региональной пресс-службе МЧС.

В Пономаревском районе водитель легкового автомобиля не справился с управлением, что закончилось съездом в кювет и опрокидыванием машины. В результате инцидента пострадал один человек.

Как сообщили в ведомстве, на место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые обеспечили безопасность, стабилизировав автомобиль и отключив аккумулятор для предотвращения возгорания.