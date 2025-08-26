В Дагестане внедорожник УАЗ с водителем сорвался с 300-метрового обрыва

В Дагестане автомобиль упал в обрыв высотой около 300 метров, сообщает Telegram-канал «МВД по Республике Дагестан».

«24 августа 2025 года, примерно в 22:00, на 102-мкм автодороги «Анцух-Бежта», в Тляратинском районе, автомобиль «УАЗ 31514» под управлением 67-летнего жителя Цунтинского района опрокинулся в обрыв высотой около 300 метров», — сообщает канал.

Мужчина не выжил.

2 мая сообщалось, что в Приморском крае микроавтобус с пассажирами застрял между переливами на дороге после ливня. Это произошло в Партизанском округе, где из-за непогоды размыло насыпной мост. В результате три населенных пункта — Романовский Ключ, Слинкино, Партизан — оказались отрезаны от транспортного сообщения.

Министерство ГО и ЧС региона отметило, что краевые пожарные эвакуировали пятерых пассажиров микроавтобуса, который застрял между переливами неподалеку от села Скворцово.

Ранее валуны упали на проезжающие машины в Приморье.