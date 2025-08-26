В Оренбурге ВАЗ сбил лошадь, а затем врезался в газопровод

Авария, в которой пострадали два подростка, произошла ранним утром на улице Больничной.

По данным УМВД региона, 17-летний водитель «ВАЗ-21083», направляясь по улице Больничной к переулку Тупого, совершил наезд на лошадь, переходившую проезжую часть, а затем столкнулся с опорой газопровода.

К сожалению, в результате ДТП водитель и его 16-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу. Полиция продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Авария с участием 11-летнего подростка произошла сегодня в Самарском районе. Юноша на питбайке пострадал в ДТП с мотоциклом. Мальчика госпитализировали.