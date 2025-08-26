Появились подробности смертельного ДТП со скандально-известным бизнесменом

В СМИ появились подробности смертельной аварии с бизнесменом Сергеем Белюскиным. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как отмечает издание, у 57-летнего Белюскина случился сердечный приступ прямо во время движения за рулем. При этом, он успел снизить скорость и направить машину в сторону отбойника, чтобы избежать массовой аварии.

Очевидцы ДТП вызвали Белюскину скорую, а также попытались самостоятельно оказать ему первую помощь, но спасти жизнь бизнесмена не удалось. После полутора часов попыток и приезда двух бригад скорой помощи, сердце бизнесмена остановилось.

Белюскин стал известен как участник нескольких громких скандалов — в 2011 году он сбил мужа писательницы Марии Арбатовой, который после этого проходил тяжелую реабилитацию, но в итоге скончался. Кроме того, Белюскина связывали со смертью блогера Анны Амбарцумян, которая погибла в московском отеле при загадочных обстоятельствах. Впрочем, доказать причастность бизнесмена к ее смерти не получилось.

Напомним, что 26 августа Сергей Белюскин врезался в отбойник на Живописном мосту на западе Москвы. Приехавшие на место ДТП медики не смогли его спасти.