В Курской области произошла серьезная авария

Сегодня, 27 августа, в районе пяти утра на 484-м километре автодороги «М2-Крым» Фатежского района произошла серьезная авария. Столкнулись «ВАЗ 21124» и «ГАЗ 330210».

© Курская правда

В результате ДТП 41-летний водитель и пассажир первого автомобиля от полученных травм погибли на месте, еще одни 35-летний пассажир получил серьезные травмы. Пострадали также 63-летний водитель и 68-летняя пассажирка «ГАЗ 330210».

Сейчас на месте работает полиция. Специалисты выясняют причины и обстоятельств ДТП.

