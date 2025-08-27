Три грузовика и легковушка попали в ДТП под Омском

Массовое ДТП с участием многотонных машин произошло на трассе в Омской области. В результате случившего погиб молодой водитель.

Как рассказали в полиции Омской области, трагедия произошла в Кормиловском районе накануне, 26 августа. Около 15:10 стражам порядка сообщили об аварии с летальным исходом на трассе Челябинск – Новосибирск. Ведомство организовало проверку.

– Предварительно установлено: 35-летний водитель автомобиля КамАЗ в районе 863 километра автодороги Челябинск – Новосибирск не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с остановившемся впереди на участке дорожных работ грузовым автомобилем "Мерседес" под управлением мужчины 1979 г.р., – сообщили в полиции.

Отмечается, что удар привел к столкновению со стоящими впереди грузовиком "Донфенг" и легковушкой "Инфинити". Как сообщает издание "Город55", четыре машины "сложило в гармошку". В аварии погиб 35-летний водитель КамАЗа, а водителя "Мерседеса" доставили в больницу с травмами.

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали и причины происшествия.