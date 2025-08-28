Пять человек пострадали в ДТП в Оричевском районе

В поселке Оричи Кировской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. 26 августа около 13:10 на улице Западной столкнулись автомобили "Киа" и "Фольксваген". В результате аварии пострадали пять человек: водитель "Фольксвагена" и четыре пассажирки "Киа" в возрасте от 36 до 41 года.

© Первоисточник

По предварительной информации, все пострадавшие получили травмы. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

За прошедшие сутки на территории Кировской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали восемь человек. Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и проявлять повышенную внимательность при проезде перекрестков.