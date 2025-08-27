Во Владивостоке юный водитель попал в ДТП на мопеде

Медики Владивостока спасли 14-летнего подростка, разбившегося на мопеде, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на городскую службу скорой медицинской помощи.

© Deita.ru

Юноша попал в аварию поздним вечером 22 августа. Бригаду на место аварии вызвал в 22:19 очевидец, на глазах которого подросток на мопеде врезался в автомобиль. Юноша оставался в сознании, но жаловался на сильные боли в области левого бедра и в левой ноге.

Бригаде, присланной с ближайшей подстанции «Океанская», парень рассказал, что при столкновении он смог сохранить равновесие, но его ногу зажало между мопедом и автомобилем. Специалисты предположили открытый перелом средней трети левого бедра со смещением. Подростку наложили воротник Шанца и иммобилизовали ногу после обезболивания, затем отвезли во Владивостокскую клиническую больницу № 2, где он продолжает лечение.

В связи с растущей любовью юных приморцев к мопедам вопреки Правилам дорожного движения, допускающим управление мопедом только с 16 лет, да и то при условии наличия водительских прав и защитной экипировки, Госавтоинспекция Приморья усиливает профилактические рейды. Покупка родителями мопеда ребёнку-подростку является передачей права управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющим такого права, и карается штрафом, эвакуацией мопеда на специализированную стоянку, а подростка могут поставить на профилактический учёт в органы по делам несовершеннолетних.