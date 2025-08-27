Мотоцикл и грузовик столкнулись в Ноябрьске днем 26 августа. Подробности аварии сообщили в Госавтоинспекции Ямала.

© N24.ru

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13:50 на улице Магистральной. Водитель мотоцикла Victory при совершении обгона допустил столкновении с автомобилем «Урал», который поворачивал налево.

В результате аварии мотоциклист получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение.

Ранее «Ямал 1» писал, что инспекторы Ноябрьска задержали 15-летнего подростка. Юный северянин управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения.

