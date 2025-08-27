Легковой автомобиль попал под локомотив в Волгоградской области

27 августа в 04.16 между станциями Урюпино и Ольшанка легковой автомобиль выехал на пути, несмотря на работающую сигнализацию. Как сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги, в тот момент к переезду приближался одиночный локомотив.

Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. В результате ДТП схода локомотива не произошло, никто не пострадал.

На движение пассажирских поездов ситуация на ж/д переезде также не повлияла.