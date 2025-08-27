В Гагрском районе Абхазии 22 российских туриста пострадали в ДТП

В Гагрском районе Абхазии произошло ДТП с участием туристического микроавтобуса, в результате которого пострадали 22 гражданина России. Об этом ТАСС сообщил начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба.

Четверых из них, включая детей примерно 10 лет, с переломами и ушибами госпитализировали, остальных отпустили домой. Он отметил, что жизни пострадавших находятся вне угрозы.

По данным Авидзбы, авария случилась 26 августа около 19:45 мск на 30-м километре республиканской трассы в начале объездной дороги. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, 55-летний местный житель, при попытке повернуть не рассчитал расстояние и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились туристы. Оба водителя находились в трезвом состоянии.

Главврач Гагрской районной больницы Индира Арсалия сообщила, что госпитализированным оказана вся необходимая медицинская помощь, и они проходят лечение в профильных учреждениях Абхазии. Жизни четверых госпитализированных в настоящее время вне опасности.

