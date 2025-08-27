В Москве авария на ТТК парализовала движение на 2 километра

В Москве ДТП с двумя автомобилями парилизовало движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

© Газета.Ru

«На ТТК в районе дома 9 по 7-й Кожуховской улице произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

Движение в районе аварии оказалось затруднено на 2 км. В Дептрансе посоветовали искать пути объезда.

