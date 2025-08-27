Один человек погиб в тройном ДТП под Воронежем

На трассе "Курск - Воронеж" произошла в ДТП с тремя машинами погиб один человек. По предварительной информации, инцидент случился примерно в шесть часов утра на 210-м километре дороги.

Первым участником ДТП стал автомобиль Nissan Murano, которым управлял мужчина 39 лет. Он столкнулся с двигавшимся впереди Jeetour под управлением 37-летнего водителя. После Nissan Murano вылетел на встречную полосу и столкнулся с Audi 100.

В результате 51-летний водитель Audi 100 погиб на месте происшествия до прибытия бригады медиков. Водитель Nissan Murano также пострадал, получив травмы различной степени тяжести, и был госпитализирован.

В настоящее время полиция проводит проверку обстоятельств происшествия, детально изучают ход событий и выявляют точные причины трагедии.