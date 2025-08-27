Две фуры столкнулись в Могочинском округе

Утром 26 августа на федеральной автодороге «Амур» в Могочинском округе произошло столкновение автомобилей «Скания» и «FAW». Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья.

© Zab.ru

В результате аварии 52-летний водитель «Скания» погиб, а 39-летний пассажир «FAW» был госпитализирован.

Сотрудники полиции занимаются выяснением причин и обстоятельств происшествия.

