Две фуры столкнулись в Могочинском округе
Утром 26 августа на федеральной автодороге «Амур» в Могочинском округе произошло столкновение автомобилей «Скания» и «FAW». Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья.
В результате аварии 52-летний водитель «Скания» погиб, а 39-летний пассажир «FAW» был госпитализирован.
Сотрудники полиции занимаются выяснением причин и обстоятельств происшествия.
Ранее пешехода сбили в Читинском районе. И водитель пострадал в ДТП из-за перевернувшейся машины.