В Нижегородской области расследуется жуткое ДТП с фурой на трассе М-12

Расследование началось после ДТП со смертельным исходом, которое случилось на автодороге М-12 в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской Гострудинспекции.

Напомним, трагедия произошла около полудня 23 августа на 427-м км трассы в Арзамасском округе. По предварительной информации, грузовой автомобиль, перевозивший сжиженную углекислоту, столкнулся с автовозом и цистерна взорвалась. Водитель первого автомобиля скончался на месте, а взрослый и ребенок, которые проезжали мимо на машине, получили травмы. Трассу перекрыли на несколько часов. Движение по ней возобновилось только в 15:30.

Представители Гострудинспекции выяснили, что погибший водитель КамАЗа имел трудовые отношения с ООО «Кислород». Он выполнял свои рабочие обязанности, когда произошла авария. При этом организация не подала соответствующее извещение.

Началось расследование по факту сокрытия несчастного случая. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личности ответственных за подачу извещений. Они будут привлечены к административной ответственности.

