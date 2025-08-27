В Кабуле перевернулся пассажирский автобус

Ужасная трагедия произошла в среду утром в столичном афганском районе Арганди. Автобус шёл с юга страны с пассажирами из провинции Гильменд и города Кандагар. По дороге автобус перевернулся, погибли 26 человек (по другим данным, 25), ещё 27 получили ранения.

Инцидент произошёл рано утром в среду в районе Арганди в Кабуле.

По словам представителя МВД Абдула Матина Кани, причиной аварии стало неаккуратное вождение.

Сообщается, что авария произошла в 3 часа ночи. Автобус модели 580 съехал с дороги и рухнул на насыпь.

На место происшествия прибыли официальные лица и очевидцы, которые помогли извлечь тела из-под обломков и доставить пострадавших в больницу для оказания им медицинской помощи. Сообщается, что многие из выживших находятся в критическом состоянии.

Несчастный случай произошёл менее, чем через неделю после аварии в западной провинции Герат, в результате которой погибло около 80 человек.

В том инциденте автобус, перевозивший афганских мигрантов, депортированных из Ирана, столкнулся с грузовиком и мотоциклом. Причиной этой аварии также назвали «превышение скорости и халатность» водителя.

Дорожно-транспортные происшествия в стране – обычное дело. Многие дороги были повреждены из-за десятилетий боевых действий.

Кроме того, правила дорожного движения должным образом автомобилистами не соблюдаются, что часто приводит к хаосу на дорогах.