В Самарской области Nissan Terrano вылетел с трассы

28 августа в 07:05 50-летний водитель на Nissan Terrano двигался по трассе M5 "Урал" из Самары в сторону Тольятти. На 988-м километре дороги он не справился с управлением в условиях дождя, вылетел в кювет и врезался в дерево. Затем машина перевернулась.

Автомобилист погиб до приезда медиков. Его 47-летнего пассажира госпитализировали. На месте ДТП работали сотрудники полиции. Они обеспечили беспрепятственный проезд транспорта. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Днем ранее в Самарской области еще одна иномарка улетела в кювет. Погиб водитель.